Gamescom lockt Videospielefans nach Köln

Rund 1500 Aussteller vor Ort

Die auf der Gamescom vertretenen Spieleentwickler stellen an ihren Ständen die neusten Werke vor, die von den Besuchern zur Probe gespielt werden können. Die Stimmung unter den rund 1500 Ausstellern ist gemischt. Zwar sind die großen Unternehmen inzwischen allesamt wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Stellenabbau der vergangenen beiden Jahre geht aber weiter.