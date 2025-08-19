Gutachten bringt Wende im Kärntner Ärztekrimi

Zwei bekannte Kärntner Mediziner stehen im Visier der Staatsanwaltschaft: In einem Fall wird wegen des Verdachts manipulierter Abrechnungen ermittelt – Gesundenuntersuchungen sollen erfunden worden sein. Und bei einem einstigen Klinikarzt geht es um grob fahrlässige Tötung. Auch hier gibt es neue Details.