Nach acht Monaten ist Medizingutachten fertig

Diese Nachricht schlug ein, wie eine Bombe: Am 20. Dezember berichtet die „Krone“ über den Verdacht gegen einen Anästhesisten des Klinikums Kirchdorf an der Krems. Dem Mediziner wurde von der oberösterreichischen Gesundheitsholding vorgeworfen, zwei Intensivpatienten vorzeitig ins Jenseits befördert zu haben. „Es ist ein schwarzer Tag in der Geschichte unseres Unternehmens“, sagt die damalige Sprecherin.