Tuchel kommt mit neuer Frisur aus der Sommerpause

Neuer Look für Thomas Tuchel. Nachdem der Teamchef der englischen Nationalmannschaft am Montag beim Training von Manchester City vorbeigeschaut hatte, veröffentlichten die „Skyblues“ zwei Fotos, auf denen der Deutsche mit deutlich weniger Haaren am Kopf zu sehen ist.
Während das Haupthaar deutlich ausgedünnt ist, ließ sich Tuchel auch die Seiten kürzer schneiden als sonst. Ein ungewohnter Look – wohl auch, weil der 51-Jährige in der Regel mit Mütze oder Kappe auf der Trainerbank Platz nimmt.
Seit Beginn des Jahres coacht Tuchel die „Three Lions“, zuvor war er unter anderem bei Dortmund, PSG, Chelsea und dem FC Bayern tätig.
