Legionärskrankheit in New York fordert fünf Tote

„Das Gesundheitsamt von New York untersucht derzeit einen Ausbruch der Legionärskrankheit in Central Harlem“, hieß es in einer Stellungnahme der Behörde am Montag (Ortszeit).

Erreger können bei schwachem Immunsystem tödlich sein

Mit Stand 18. August gebe es „108 bestätigte Fälle, fünf Todesfälle und 14 Menschen, die derzeit im Krankenhaus behandelt werden“, erklärte das Gesundheitsamt der US-Metropole. Die Legionärskrankheit stellt eine Gefahr für Menschen mit einem schwachen Immunsystem dar. Sie kann aber mit Antibiotika behandelt werden. Die durch den Legionella-Erreger verursachten Krankheitssymptome sind hohes Fieber, trockener Husten sowie Lungenentzündung, die tödlich enden kann.