Im Stadtteil Harlem

Legionärskrankheit in New York fordert fünf Tote

Ausland
19.08.2025 07:43
Ein Krankenwagen in New York (Symbolbild)
Ein Krankenwagen in New York (Symbolbild)(Bild: karrastock - stock.adobe.com)

Im New Yorker Stadtteil Harlem sind fünf Menschen an der Legionärskrankheit gestorben, 14 weitere mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Den Angaben zufolge wurde der Ausbruch der Krankheit vermutlich durch kontaminierte Kühltürme ausgelöst.

„Das Gesundheitsamt von New York untersucht derzeit einen Ausbruch der Legionärskrankheit in Central Harlem“, hieß es in einer Stellungnahme der Behörde am Montag (Ortszeit).

Erreger können bei schwachem Immunsystem tödlich sein
Mit Stand 18. August gebe es „108 bestätigte Fälle, fünf Todesfälle und 14 Menschen, die derzeit im Krankenhaus behandelt werden“, erklärte das Gesundheitsamt der US-Metropole. Die Legionärskrankheit stellt eine Gefahr für Menschen mit einem schwachen Immunsystem dar. Sie kann aber mit Antibiotika behandelt werden. Die durch den Legionella-Erreger verursachten Krankheitssymptome sind hohes Fieber, trockener Husten sowie Lungenentzündung, die tödlich enden kann.

Das Legionella-Bakterium kommt besonders in stehendem Wasser vor. Die Inkubationszeit beträgt zwei bis zehn Tage. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nicht bekannt.

Kühltürme wurden untersucht
Das Gesundheitsamt erklärte weiter, es habe „Wasserproben aus Kühltürmen im Untersuchungsgebiet entnommen und untersucht“. Alle Kühltürme, bei denen Legionella-Erreger nachgewiesen wurden, „wurden gemäß den Vorgaben des Gesundheitsamtes behandelt“, hieß es weiter.

krone.at
krone.at
