„Leben im Kloster war für Nonnen nicht vertretbar“

„Zum Wohl und in Sorge um die Schwestern“

Das alles passierte laut den Nonnen auf Anordnung von Propst Markus Grasl. Dieser betont jedoch, „in allen Belangen im Rahmen der mir durch das Ordensrecht übertragenen Befugnisse“ gehandelt zu haben. Der Gang ins Seniorenheim sei „zum Wohl und in Sorge um die Schwestern“ erfolgt.