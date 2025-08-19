Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Champions League

Unsere stolze Serie in der Königsklasse wackelt

Fußball National
19.08.2025 06:38
Sturm Graz will auch heuer wieder die legendäre Hymne in der Champions League hören.
Sturm Graz will auch heuer wieder die legendäre Hymne in der Champions League hören.(Bild: GEPA)

Fast schon als Stammgast könnte man Österreich in der Champions League bezeichnen. Seit der Saison 2019/20 war stets zumindest ein Vertreter in der Millionenliga mit dabei, 2024/25 waren es sogar zwei gewesen. Nun liegt es an Sturm Graz, gegen Bodö/Glimt diese stolze Serie zu retten!

0 Kommentare

Sechs Mal in Serie war Österreich im Konzert der Großen dabei. Vor allem dank Salzburg, das seit der Saison 2019/20 durchgehend in der Champions League kickte. Letztes Jahr gab’s sogar die Premiere mit zwei heimischen Klubs (Salzburg, Sturm Graz) in der Königsklasse. Nach dem Out der Salzburger gegen Brügge liegt es nun an Sturm, die Serie zu retten. Der Meister muss im Playoff (Hinspiel am Mittwoch in Norwegen) Bodö/Glimt aus dem Weg räumen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
Porträt von Gernot Bachler
Gernot Bachler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
140.220 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
134.025 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
125.996 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
2224 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2005 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
1784 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Champions League
Unsere stolze Serie in der Königsklasse wackelt
Bittere Diagnose
Verletzt! Rapid-Verteidiger droht sogar Saison-Aus
Geldregen für Wiener
Morgen Medizincheck! Rapids Sangare sagt „Adieu“
Abschied aus Favoriten
Überraschung! Austrias Fitz wechselt in die MLS
Köstliche Anekdote
Arnautovic und Savicevic: „Jetzt kann ich‘s sagen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf