Unsere stolze Serie in der Königsklasse wackelt

Sechs Mal in Serie war Österreich im Konzert der Großen dabei. Vor allem dank Salzburg, das seit der Saison 2019/20 durchgehend in der Champions League kickte. Letztes Jahr gab’s sogar die Premiere mit zwei heimischen Klubs (Salzburg, Sturm Graz) in der Königsklasse. Nach dem Out der Salzburger gegen Brügge liegt es nun an Sturm, die Serie zu retten. Der Meister muss im Playoff (Hinspiel am Mittwoch in Norwegen) Bodö/Glimt aus dem Weg räumen.