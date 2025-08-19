Vorteilswelt
BVB-Trainer schimpft

Kovac über Horror-Foul: „Eigentlich ein Anschlag“

Fußball International
19.08.2025 07:16
Niko Kovac fand nach dem Foul an Yan Couto deutliche Worte.
Niko Kovac fand nach dem Foul an Yan Couto deutliche Worte.(Bild: AFP/APA/INA FASSBENDER, Screenshot/ARD)

„Eigentlich ist das ein Anschlag“, kommentierte Niko Kovac das Foul an seinem Schützling Yan Couto. „Ich muss ganz ehrlich sagen, so geht man nicht in den Zweikampf. Ich will ihm keine Absicht unterstellen, aber das ist grob fahrlässig“, fand der Dortmund-Trainer nach dem 1:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Rot-Weiss Essen deutliche Worte.

Was war passiert? In der Nachspielzeit der Partie kam es zum Zweikampf zwischen BVB-Verteidiger Couto und Kelsey Owusu, wobei der Essen-Profi dem Brasilianer brutal gegen das Schienbein trat. Unter Schmerzen wurde Couto vom Feld getragen, Owusu sah für sein Vergehen nur Gelb.

„Das kann ich so nicht stehen lassen. Wir haben natürlich keine Wahl, der Schiedsrichter hat es nicht so gesehen. Aber so geht man da nicht. Das ist ein Fußballer, wir sind alle gemeinsam auf dem Platz. Ich hoffe, es ist nicht so viel passiert. Er hat starke Schmerzen. Wir müssen die Untersuchung abwarten. Ich bin zuversichtlich, dass es vielleicht nur eine starke Prellung ist“, hat Kovac kein Verständnis für die Aktion des Gegenspielers sowie die Entscheidung des Schiedsrichters.

Lesen Sie auch:
Serhou Guirassy erzielte das Goldtor des Abends.
DFB-Pokal
Ein Tor von Guirassy reicht Dortmund zum Aufstieg
18.08.2025

„Darf und soll nicht sein“
Selbst Essen-Trainer Uwe Koschinat pflichtete seinem Amtskollegen bei. „Das darf und soll nicht sein“, stellte der 53-Jährige nach Schlusspfiff klar. Wie schlimm es Couto tatsächlich erwischt hat, werden wohl Untersuchungen am Dienstag zeigen. 

