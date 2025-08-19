Kovac über Horror-Foul: „Eigentlich ein Anschlag“

„Das kann ich so nicht stehen lassen. Wir haben natürlich keine Wahl, der Schiedsrichter hat es nicht so gesehen. Aber so geht man da nicht. Das ist ein Fußballer, wir sind alle gemeinsam auf dem Platz. Ich hoffe, es ist nicht so viel passiert. Er hat starke Schmerzen. Wir müssen die Untersuchung abwarten. Ich bin zuversichtlich, dass es vielleicht nur eine starke Prellung ist“, hat Kovac kein Verständnis für die Aktion des Gegenspielers sowie die Entscheidung des Schiedsrichters.