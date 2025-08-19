Kovac über Horror-Foul: „Eigentlich ein Anschlag“

„Eigentlich ist das ein Anschlag“, kommentierte Niko Kovac das Foul an seinem Schützling Yan Couto. „Ich muss ganz ehrlich sagen, so geht man nicht in den Zweikampf. Ich will ihm keine Absicht unterstellen, aber das ist grob fahrlässig“, fand der Dortmund-Trainer nach dem 1:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Rot-Weiss Essen deutliche Worte.
Was war passiert? In der Nachspielzeit der Partie kam es zum Zweikampf zwischen BVB-Verteidiger Couto und Kelsey Owusu, wobei der Essen-Profi dem Brasilianer brutal gegen das Schienbein trat. Unter Schmerzen wurde Couto vom Feld getragen, Owusu sah für sein Vergehen nur Gelb.
„Das kann ich so nicht stehen lassen. Wir haben natürlich keine Wahl, der Schiedsrichter hat es nicht so gesehen. Aber so geht man da nicht. Das ist ein Fußballer, wir sind alle gemeinsam auf dem Platz. Ich hoffe, es ist nicht so viel passiert. Er hat starke Schmerzen. Wir müssen die Untersuchung abwarten. Ich bin zuversichtlich, dass es vielleicht nur eine starke Prellung ist“, hat Kovac kein Verständnis für die Aktion des Gegenspielers sowie die Entscheidung des Schiedsrichters.
„Darf und soll nicht sein“
Selbst Essen-Trainer Uwe Koschinat pflichtete seinem Amtskollegen bei. „Das darf und soll nicht sein“, stellte der 53-Jährige nach Schlusspfiff klar. Wie schlimm es Couto tatsächlich erwischt hat, werden wohl Untersuchungen am Dienstag zeigen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.