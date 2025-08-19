Auch Aktivbus mit sehr vielen leeren Kilometern

Gemeinden zahlen 50 Prozent

Darüber hinaus verkehrt heuer in der dritten Saison im Sommer der sogenannte Aktivbus an 100 Tagen zwischen Wildermieming und Holzleiten. Der ist – wie sein Pendant in der Wintersaison – für Touristen und Einheimische gedacht. „Bestellt“ hat ihn der Tourismusverband Innsbruck. Für die Nutzer ist er gratis, der TVB finanziert den Bus jährlich mit rund 60.000 Euro, 50 Prozent der Betriebskosten tragen die Plateaugemeinden Mieming, Wildermieming und Obsteig.