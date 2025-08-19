Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kosten: 60.000 Euro

Auch Aktivbus mit sehr vielen leeren Kilometern

Tirol
19.08.2025 07:00
Der Aktivbus am Montagnachmittag in Wildermieming: Er war leer, aktiv war offensichtlich nur der ...
Der Aktivbus am Montagnachmittag in Wildermieming: Er war leer, aktiv war offensichtlich nur der Busfahrer.(Bild: Birbaumer Christof)

Obwohl der Bedarf groß schien, spult der von drei Gemeinden und dem Tourismusverband Innsbruck finanzierte Aktivbus am Mieminger Plateau in Tirol viele leere Kilometer ab. Auch die Kommunen sponsern die Geisterfahrten kräftig mit.

0 Kommentare

Die Gemeinden am Mieminger Plateau (Bezirk Innsbruck-Land und Imst) subventionieren mit beträchtlichen Steuermitteln öffentliche Buslinien, die nicht wirklich angenommen werden. So fährt die Linie 470 – wie ausführlich berichtet – werktags rund 200 Kilometer meist ohne Fahrgäste. Mieming und die Inntalorte Mötz und Silz ließen sich die Linie bisher jährlich 40.000 Euro kosten.

Gemeinden zahlen 50 Prozent
Darüber hinaus verkehrt heuer in der dritten Saison im Sommer der sogenannte Aktivbus an 100 Tagen zwischen Wildermieming und Holzleiten. Der ist – wie sein Pendant in der Wintersaison – für Touristen und Einheimische gedacht. „Bestellt“ hat ihn der Tourismusverband Innsbruck. Für die Nutzer ist er gratis, der TVB finanziert den Bus jährlich mit rund 60.000 Euro, 50 Prozent der Betriebskosten tragen die Plateaugemeinden Mieming, Wildermieming und Obsteig.

„Schicksal“ wie Linie 470
Freilich – den Aktivbus ereilte wohl ein ähnliches Schicksal wie die Linie 470: Er leidet unter beträchtlichem Fahrgastmangel, wie Plateaubewohner gegenüber der „Krone“ klagen. Heißt konkret: Der Aktivbus spult sehr viele unnötige, weil leere Kilometer ab – finanziert mit öffentlichen Mitteln.

Lesen Sie auch:
Fahrgäste sind auf der Linie 470 meist Fehlanzeige, die Kosten dafür trotzdem zu stemmen.
40.000 Euro Steuergeld
Bus-Posse: Kaum Fahrgäste, viele leere Kilometer
09.08.2025

Fahrgastzahlen penibel gehütetes „Geheimnis“
Der Tourismusverband kennt laut Infrastrukturchef Christoph Stock die Fahrgastzahlen, bekannt geben wollen die Touristiker diese freilich nicht. Die Pressestelle von Innsbruck Tourismus zeigte sich gegenüber der „Krone“ in Sachen Zahlen ebenfalls zugeknöpft. Nur dass der Juli heuer wetterbedingt die Fahrgastzahlen drückte, räumte man ein. Der Einführung des Aktivbusses seien Bedarfserhebungen vorausgegangen.

Kritische Bürger auf dem Plateau, die beim Aktivbus und der Linie 470 krasse Verschwendung von öffentlichen Mitteln sehen, regen unter anderem zumindest eine Zusammenlegung dieser zwei Linien an. Immerhin würden sich Teile der Fahrstrecke ergänzen.

Taxigutscheine als Alternative
Als Alternative zum Aktivbus bringen sie außerdem kostenlose Taxigutscheine für Touristen ins Gespräch. Diese könnten günstiger kommen, als jährlich allein 60.000 Euro an öffentlichen touristischen Mitteln in oft fahrgastlose Busse fließen zu lassen.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
140.220 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
134.025 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
125.996 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
2224 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2005 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
1784 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf