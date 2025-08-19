Bürokratie bremst heimische Handwerksbetriebe

Denk führt als Beispiel die Bauordnung an. Die meisten Gewerbe- und Handwerksbetriebe kommen aus dem baunahen Sektor. „Während ein Veranstaltungsraum in Wien 2,50 Meter hoch sein muss, sind es in Niederösterreich 2,40 Meter.“ Denk fordert einen Bürokratie-Check, der zum „Bürokratenschreck“ werden soll. Mahrer ist auch für das Modell „One in, one out“ – für jedes Gesetz soll ein altes gestrichen werden. „Bei dem Wildwuchs wäre ich aber sogar dafür, jeweils drei Gesetze zu streichen.“