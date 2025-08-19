Neue Uni: 2 Imbissbuden und 187.500 Tonnen Schutt

In der ganzen EU wühlen sich derzeit Architekten durch Berge an Unterlagen, mit denen die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) den Bauwettbewerb für das neue Uni-Zentrum auf den Wiener Althahngründen gestartet hat – denn ein Mega-Projekt wie dieses gibt es auch in europaweiten Dimensionen nicht oft. Allein die für Preisgelder des Wettbewerbs reservierte Summe liegt bei einer Dreiviertelmillion Euro.