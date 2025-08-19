Neue Uni: 2 Imbissbuden und 187.500 Tonnen Schutt

„Leben im Kloster war für Nonnen nicht vertretbar“
Heim statt Kloster
Das größte innerstädtische Bauvorhaben Wiens seit Jahrzehnten ist mit der Ausschreibung für das neue Uni-Zentrum am Ort der alten WU angelaufen. Kritiker warnen vor einer „Super-Uni mit Super-Problemen“ – von 187.500 Tonnen vernichteter Substanz bis zum fragwürdigen Gastro-Konzept für 21.000 Nutzer.
In der ganzen EU wühlen sich derzeit Architekten durch Berge an Unterlagen, mit denen die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) den Bauwettbewerb für das neue Uni-Zentrum auf den Wiener Althahngründen gestartet hat – denn ein Mega-Projekt wie dieses gibt es auch in europaweiten Dimensionen nicht oft. Allein die für Preisgelder des Wettbewerbs reservierte Summe liegt bei einer Dreiviertelmillion Euro.
