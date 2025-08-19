Vorteilswelt
Neue Wege

Haubenkoch verlässt Wutwirt, kehrt Gastro Rücken

Kärnten
19.08.2025 06:00
Haubenkoch Thomas Guggenberger und Gastronom Stefan Lercher.
Haubenkoch Thomas Guggenberger und Gastronom Stefan Lercher.(Bild: Elisa Aschbacher)

Gastronom Stefan Lercher verliert mit Thomas Guggenberger einen der beliebtesten Haubenköche Kärntens. Der 55-Jährige kehrt der Branche den Rücken! Wohin es ihn zieht, erzählt er der „Krone“.

Vor gut neun Monaten konnte Gastronom Stefan Lercher den bekannten Vier-Hauben-Koch Thomas Guggenberger samt Team für seine Pizzeria in Millstatt gewinnen. Dort zauberte der Starkoch mehrere Gänge und verwöhnte die Gäste mit seinem kulinarischen Können. Doch jetzt verabschiedet sich Guggenberger, der davor im Lilienberg bei Familie Orasch tätig war, wieder von Lercher.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
