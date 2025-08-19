Haubenkoch verlässt Wutwirt, kehrt Gastro Rücken

Vor gut neun Monaten konnte Gastronom Stefan Lercher den bekannten Vier-Hauben-Koch Thomas Guggenberger samt Team für seine Pizzeria in Millstatt gewinnen. Dort zauberte der Starkoch mehrere Gänge und verwöhnte die Gäste mit seinem kulinarischen Können. Doch jetzt verabschiedet sich Guggenberger, der davor im Lilienberg bei Familie Orasch tätig war, wieder von Lercher.