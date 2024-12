Brasiliens Präsident nach Hirnblutung im Spital

Bei Sturz in Badezimmer verletzt

Lula war am 19. Oktober in seinem Badezimmer gestürzt und hatte sich am Hinterkopf verletzt. Nach Angaben der Ärzte klagte der 79-Jährige nun über Kopfschmerzen. Bei einer MRT-Untersuchung sei dann die Hirnblutung festgestellt worden. Nach dem Unfall hatte Lula seine Teilnahme am Gipfel der BRICS-Staaten im russischen Kasan abgesagt. Auch an der UNO-Klimakonferenz COP29 in Aserbaidschan nahm er nicht teil.