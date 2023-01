Brasilien: Lula für dritte Amtszeit vereidigt

Knapper Wahlsieg

Lula gewann die Wahl aber nur mit hauchdünnem Vorsprung - was die extreme Spaltung der Gesellschaft in Brasilien deutlich machte. Der 77-Jährige hat eine große Anhängerschaft vor allem in den armen Bevölkerungsschichten, von vielen Brasilianern wird er aber auch als Symbol der Korruption gesehen und vehement abgelehnt.