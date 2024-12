Allen Österreichern eine Stimme geben – gute Wahl

In wichtigen Fragen direkt das Volk zu fragen – eine ewige Forderung vieler Österreicher, nicht zuletzt auch eine ewige Forderung der Freiheitlichen. Die diese allerdings bei der Bildung der türkis-blauen Koalition 2017 fallen ließen – übrigens in einem billigen Deal gegen das Nicht-Rauchverbot in der Gastronomie.