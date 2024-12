Mumifizierte Kinderleiche lag in einem Schulkeller

Dieser schreckliche Fund lässt niemanden kalt: Bei Sanierungsarbeiten wurde am Donnerstag im Keller der Mittelschule für Sport und Integration (SIMS) in Vöcklabruck eine teils mumifizierte, teils skelettierte Kinderleiche gefunden. Das kleine Skelett befand sich in einem Behältnis. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.