Linzer Uni-Klinik: Ärzte wollen Herzen verpflanzen

„Bundesländer und Sozialversicherung muss zustimmen“

Nur: Die Politik hat hier entscheidend mitzusprechen – und zwar in ganz Österreich. LH-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander von der ÖVP erklärt: „Die anderen Bundesländer, die Sozialversicherung und das Gesundheitsministerium müssen zustimmen, damit in Linz transplantiert werden kann. Die Herzmedizin in Oberösterreich ist im internationalen Spitzenfeld. Mit Herztransplantationen am Kepler Universitätsklinikum schaffen wir Perspektiven für schwerkranke Menschen“, sagt Haberlander.