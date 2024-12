Lawinenreport der Euregio startet in neue Saison

Jeweils um 17 Uhr werden Prognosen zur Lawinensituation für die darauffolgenden 24 Stunden in der jeweiligen Zielregion unter www.lawinen.report zur Verfügung gestellt. Der Euregio-Lawinenreport wird gemeinsam von den Lawinenwarndiensten der drei Euregio-Länder erstellt. Der Report ist in sieben Sprachen verfügbar, unter anderem in Deutsch, Italienisch und Englisch.