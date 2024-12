Das Geschäft mit dem Sex ist ein „Wanderzirkus“

In Wels und Linz gelang Polizei zuletzt ein Schlag gegen Mädchenhändler. Ein ungarisches Quartett soll die Frauen unter Drogen gesetzt und sie in ganz Österreich, vorwiegend aber in Linz und Wels, zur Prostitution gezwungen haben. Und dennoch: Das meiste Geschäft mit der Lust ist aber erlaubt.