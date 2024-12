Sobald Bank Sie für reich hält: Das holen Sie raus

Ab wann gelten Sie für eine Bank als reich? Vorab: Es ist weniger, als Sie vielleicht glauben. Knallhart kalkulierende Geldinstitute lassen sich bei dieser Beurteilung nicht blenden und teilen ihre Kunden grundsätzlich in drei Gruppen ein. Welche dies sind, welchen Banken die Österreicher am meisten vertrauen und wie Sie so besser verhandeln können, zeigt Krone+.