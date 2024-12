Krampusse attackiert: „Da hört sich der Spaß auf!“

Gehirnerschütterung, Prellungen der Wirbelsäule und des Genicks – so die erschreckenden, schmerzhaften Folgen des brutalen Angriffs auf einen Krampusläufer am ersten Adventsonntag in Moosburg. Der Verdächtige hatte das Opfer fest an den Hörnern gepackt und wild daran gerissen. Bewusstlos sackte der 25-Jährige nur Minuten später zu Boden.