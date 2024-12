Defi-Drohne schlägt Rettungshubschrauber

Das Experiment wurde mit zwölf Freiwilligen durchgeführt. In zufälliger Reihenfolge fanden insgesamt 36 Simulationen mit Besorgen eines Defis und Start der Defi-Verwendung statt. Die an dem Test Beteiligten wandten die Geräte in zufälliger Reihenfolge jeweils zweimal an. Einmal lieferte eine Drohne von einem Stationsort aus den Defibrillator direkt zum Einsatzort. Einmal musste ein „Augenzeuge“ den Defi von einem fixen Punkt zu Fuß holen. Zwei Ärzte führten schließlich einen simulierten Bodenanflug per Helikopter durch.