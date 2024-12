Flüchtlingsherbergen bereiten sich auf Trump vor

„Es gab im Laufe der Jahre viele unglückliche Ereignisse, als Migranten beim Versuch, in die Vereinigten Staaten zu gelangen, in tödliche Situationen geraten sind“, sagte Pater Francisco Bueno, der die Sozialeinrichtung „Casa del Migrante“ in Ciudad Juarez leitet. Mit der Messe an der Grenze wollte er an die Toten erinnern.