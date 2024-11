An Gender-Lebkuchen beißt man sich die Zähne aus

Student müsste man sein – lange schlafen, vielleicht mal irgendwann in die Vorlesung gehen, ständig feiern und die ganze Nacht wach bleiben! So zumindest die Einschätzung der Altvorderen. Im wahren Leben bleibt vom süßen Leben aber nur wenig übrig und den jungen Menschen wohl auch nichts mehr erspart. Wie aktuell einigen Lehramtsstudenten an der Universität Wien auch, mitten in der Pflichtvorlesung „Inklusive Schule und Vielfalt“.