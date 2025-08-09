Seltsamer Fund in Wien: Bauarbeiten gestoppt

Ein Bauarbeiter machte am Freitagvormittag in der Wiener City einen seltsamen Fund und alarmierte sofort die Polizei. Nach Rücksprache mit den Experten vom Sprengstoffkommando wurden die Bauarbeiten nach der ersten Sichtung vor Ort unverzüglich eingestellt.
Nicht auszumalen, was hätte passiert sein können, wenn der Bauarbeiter auf eigene Faust die verdächtigen Gegenstände aus der Baustelle manövriert hätte. Doch der Mann meldete seinen Fund sofort bei der Polizei sowie einem Sprengstoffkommando, um auf Nummer sicher zu gehen.
Zwei Handgranaten gefunden
Als die Experten auf der Baustelle eintrafen, konnten sie den Verdacht des Bauarbeiters bestätigen: Bei dem Fund handelte es sich um zwei Handgranaten.
Vor Ort wurde ein Gefährdungsrisiko festgestellt – die Bauarbeiten in einem Innenhof in der Nähe des Franziskanerplatzes wurden eingestellt. In weiterer Folge rückte der Entminungsdienst des Bundesheeres für einen sicheren Abtransport der Handgranaten an.
Kommentare
