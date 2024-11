Steirisches Klima

Um die sprichwörtliche „Wurscht“ geht es heute in einer Woche in der Steiermark. Die „Wurscht“, das ist in diesem Fall die Macht im Land. Wie es aussieht, dürfte die ÖVP in einem ihrer Kernländer dabei die Macht oder zumindest ihre Vormachtstellung verlieren. Das ist ihr bereits vor 19 Jahren passiert, als die Schwarzen von den Roten überholt wurden.