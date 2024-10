Wem Sie als Steirer Ihre Stimme geben sollten

Damit Sie in der Wahlkabine dann auch die für Sie richtige Entscheidung treffen, gilt es gut vorbereitet zu sein. Die „Krone“ will bei dieser Entscheidung helfen und stellt Ihnen in Kooperation mit der Demokratie-Initiative „mehr demokratie!“, der Plattform „VOTO“ und unter wissenschaftlicher Begleitung der Politologin Dr. Kathrin Stainer-Hämmerle ein Tool zur Verfügung, das Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen soll.