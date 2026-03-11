So will Österreich „dünnere“ Jahrgänge überbrücken und für die Zukunft vorsorgen …
Wie schaut’s um die Zukunft von Ski-Österreich aus? Ein leidenschaftlich diskutiertes Stammtisch-Thema. Das angesichts der derzeit laufenden Junioren-WM in Norwegen brandaktuell ist. Die „Krone“ bat Christian Mitter (ÖSV-Alpinchef) und Harald Kirchmair (ÖSV-Nachwuchsleiter) um eine Einschätzung zur „Lage der Ski-Nation“.
Kein Schönreden, kein Hinhauen auf Versäumnisse aus der Vergangenheit. Was zählt, sind die Analysen von möglichen früheren Fehlern und gleichzeitig Maßnahmen für eine glorreiche Zukunft. „Manche Jahrgänge sind definitiv dünner besetzt, nicht so breit“, sagt Mitter. „Aber diese Schwankungen hat jede Nation, auch die Schweizer. Es ist nicht so schlecht, wie oft geredet wird.“ Bei den nun Richtung Weltcup heranrückenden „dünneren“ Jahrgängen kann man sowieso nicht mehr zaubern, muss das Beste rausholen.
„In jedem Jahrgang steckt großes Potenzial. Die, die da sind, müssen bestmöglich gefördert und betreut werden“, weiß Kirchmair. „Ab den Jahrgängen 2008 und 2009 sind dann schon eine größere Dichte und Breite zu erkennen.“ Die Maßnahmen beginnen zu greifen. Bestmögliche Einteilungen und Größen der Trainingsgruppen sind dann im Bereich Europacup/Weltcup der entscheidende Faktor. Mitters Motto: „Mehr Hände, mehr Hirn, mehr Augen. Aber auch das Wissen, dass nicht jede Karriere gleich läuft.“
Bisher zweimal Bronze
Die wichtigsten Maßnahmen und Eckpfeiler im Nachwuchsbereich:
Bei der aktuellen Junioren-WM hält Österreich nach fünf Bewerben bei zweimal Bronze, im Team-Event gab’s Platz vier. Das Maß der Dinge: Frankreich mit schon vier Goldenen.
