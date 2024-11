„Habe außer Angst um mein Leben nichts gefühlt“

Es ist eine unglaublich tragische Familiengeschichte, die am Donnerstag am Landesgericht Ried aufgerollt wird. Der Vater, wegen seiner Alkoholsucht frühpensionierter Fernfahrer, der Sohn, der schon als Jugendlicher in die Drogensucht abrutschte und die hochgebildete Mutter, unterstützend, aber nie stark genug, um dem Vater Paroli zu bieten.