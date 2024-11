Eigenen Vater mit neun Messerstichen getötet

Der Streit zwischen einem 22-Jährigen und seinem 59-jährigen Vater endete am 19. Jänner dieses Jahres in Obernberg am Inn mit einer schrecklichen Bluttat – am Donnerstag wird der Fall am Landesgericht Ried aufgearbeitet werden. Der Verteidiger plädiert auf Notwehr, die Anklage fordert eine Einweisung.