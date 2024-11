Wie kann man die Brust verkleinern lassen?

Eine Brustverkleinerung ermöglicht es, eine harmonische Größe und Form zu schaffen, die besser zum Körper passt, und sie kann dabei oft auch zu einem gesteigerten Wohlbefinden führen. Dabei geht es nicht nur darum, die Brust zu verkleinern, sondern sie gleichzeitig ästhetisch zu verschönern. In einer einzigen Operation werden die Brustwarzen angehoben, die Warzenhöfe verkleinert und eventuelle Asymmetrien korrigiert. Zusätzlich kann durch Absaugen kleiner Fettpolster im Achselbereich und an den seitlichen Brustausläufern die Brust schmaler gestaltet werden, was den gesamten Oberkörper zierlicher erscheinen lässt.