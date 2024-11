Womit die SPÖ bei der Landtagswahl punkten will

Zweite Welle nach Wahlkampfauftakt

70 Plakate werden landesweit affichiert. „Die Kampagne wurde vom Haus selbst gestaltet, wir haben keine Agentur und sind stolz darauf, dass wir das selbst machen können“, betonte Puchwein. Man habe sich bewusst sich für eine „Themenkampagne“ entschieden, um auf die bereits umgesetzten Maßnahmen zu verweisen sowie darauf, dass noch weitergearbeitet wird. Als Beispiele nannte sie etwa den Gratis-Kindergarten, den Spitalsbau in Oberwart sowie den geplanten in Gols oder den Wärmepreisdeckel. Eine zweite Plakatwelle soll nach dem offiziellen Wahlkampfauftakt am 6. Jänner in Oberwart folgen.