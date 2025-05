3516 Runden um den Leuchtturm in Podersdorf

Crazy Projects

Der Niederösterreicher ist dafür bekannt seine Marathondistanzen in den unwirtlichsten Gegenden der Welt abzuspulen. So lief er die 42,195 Kilometer schon in der Sahara, der Mojave-Wüste oder der Antarktis. Diesmal will er sich einen „Drehwurm“ holen. Aber auch das ist nicht das erste Mal. Verrückte Marathon-Projekte hat er schon einige abgeliefert. So rannte er schon um den eigenen Küchentisch oder bei -38 Grad in einem Tiefkühlhaus. Der Leuchtturm in Podersdorf am See mutet da ja schon fast „normal“ an.