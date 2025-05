Verborgene Schätze der Habsburger in Halbturn

Nachfahren haben die Stücke zur Verfügung gestellt und ermöglichen so einen ganz persönlichen Einblick in das Alltags- und Privatleben des Kaiserhauses. Zu sehen sind einzigartige Kunstgegenstände, kostbare Gala-Kleider und Accessoires, prachtvolle Tafelservice, Möbel und Sammlungen ihrer Reisen in den Nahen und Fernen Osten.