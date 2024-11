Bauer (66) wurde von 900-Kilo-Stier angegriffen

Um auszumisten, befand sich ein 66-jähriger Landwirt mit seinem Sohn am frühen Dienstagabend in einem Stall im Bezirk Klagenfurt. Dies dürfte einen Stier derart gereizt haben, dass dieser plötzlich den Bauer attackierte. Der fast eine Tonne schwere Koloss drückte den Viehzüchter mit seinem Kopf gegen den Oberkörper, bis der Bauer schließlich an der Stallwand aufprallte.