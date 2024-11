Lärmschutzwand ging in Pfarrwerfen in Flammen auf

In der Nacht auf Freitag um 00:28 Uhr wurden die Pfarrwerfener Feuerwehr zu einem Brandeinsatz an der Salzburg-Tiroler-Bahn gerufen. Bei Bahnkilometer 47,7 war ein Abschnitt der Lärmschutzwand in Brand geraten. In diesem Bereich waren zuvor Schienen-Schleifarbeiten durchgeführt worden.