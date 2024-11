Radfahrer bei Kollision mit Zug schwer verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache kam es auf einem Bahnübergang in Eben am Donnerstag zu einem schweren Unfall. Auf Höhe der Zimmerei Rohrmoser befand sich am Nachmittag ein Mann mit seinem Fahrrad auf dem unbeschrankten Übergang. Ein herannahender ÖBB-Zug konnte vom Zugführer nicht mehr rechtzeitig gebremst werden.