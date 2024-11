Honda CB1000 Hornet: Power Naked zum Kampfpreis

Serienmäßig sind drei fixe plus zwei konfigurierbare Fahrmodi, schräglagenabhängige Traktionskontrolle und Wheeliekontrolle sowie regelbare Motorbremse. Bedient wird alles über das Fünf-Zoll-TFT-Display und einen Vier-Wege-Schalter links am Lenker – oder per Sprachsteuerung.