Ansturm auf neue Bahn

Koralmbahn sprengt Kapazitäten von Parkplatz

Steiermark
22.12.2025 14:55
Der Ansturm auf die Koralmbahn hat sich noch immer nicht gelegt.
Der Ansturm auf die Koralmbahn hat sich noch immer nicht gelegt.(Bild: Christian Jauschowetz)

Seit etwas mehr als einer Woche steht die neue Koralmbahn in Betrieb, die ÖBB blicken mehr als zufrieden in den Rückspiegel. In Groß Sankt Florian geriet der Bahnhofsparkplatz gleich einmal an seine Kapazitätsgrenzen.

0 Kommentare

Nichts geht mehr! Wer am vergangenen Wochenende einen Parkplatz am neuen Bahnhof Weststeiermark ergattern wollte, brauchte Glück und vor allem viel Geduld. Einige Zugfans mussten sogar in die Wiese ausweichen, weil alle Parkplätze in Groß Sankt Florian besetzt waren – dabei stehen mehr als 400 zur Verfügung. „Am Samstag war der Parkplatz randvoll“, nickt Bürgermeister Johann Posch (ÖVP).

Der Parkplatz beim Bahnhof Weststeiermark ist stets gut gefüllt.
Der Parkplatz beim Bahnhof Weststeiermark ist stets gut gefüllt.(Bild: Freydl Christian)

„Die neue Bahnstrecke und der neue Bahnhof in unserer Gemeinde werden voll angenommen. Derzeit sind viele neugierig auf die schnelle Verbindung von und nach Kärnten“, berichtet der Ortschef. Auch bei den ÖBB zieht man nach den ersten Tagen der Vollinbetriebnahme der Koralmbahn ein positives Resümee: „Seit dem Fahrplanwechsel ziehen wir eine äußerst positive Bilanz. Der Start auf der neuen Südstrecke ist in jeder Hinsicht gelungen“, ist Sprecher Herbert Hofer überzeugt.

Gröbere Verspätungen und Zugausfälle blieben die Ausnahme (in Erinnerung ist etwa die Rauchentwicklung im Tunnel just am Eröffnungstag geblieben). „Kleinere Anlaufpunkte sind bei einem Projekt in dieser Größenordnung nie ganz auszuschließen – aber alles wurde rasch erkannt und behoben“, so Hofer gegenüber der „Krone“.

Starke Nachfrage über die Feiertage
Sehr erfreulich sei auch die starke Nachfrage über die bevorstehenden Feiertage. Vor allem die nun deutlich schnellere Verbindung in Richtung Adria werde „sehr gut angenommen“. Genauere Zahlen zum Start der Koralmbahn will die ÖBB dann in der kommenden Woche veröffentlichen.

Steiermark

