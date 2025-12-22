Koralmbahn sprengt Kapazitäten von Parkplatz

„Die neue Bahnstrecke und der neue Bahnhof in unserer Gemeinde werden voll angenommen. Derzeit sind viele neugierig auf die schnelle Verbindung von und nach Kärnten“, berichtet der Ortschef. Auch bei den ÖBB zieht man nach den ersten Tagen der Vollinbetriebnahme der Koralmbahn ein positives Resümee: „Seit dem Fahrplanwechsel ziehen wir eine äußerst positive Bilanz. Der Start auf der neuen Südstrecke ist in jeder Hinsicht gelungen“, ist Sprecher Herbert Hofer überzeugt.