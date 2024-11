Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt weiter an

Schmidt ist angesichts des Zuwachses bei den Langzeitbeschäftigungslosen besorgt. In der Statistik waren von diesem Schicksal 7904 Oberösterreicher im Oktober betroffen. „Maßnahmen zur Stabilisierung der Langzeitbeschäftigungslosigkeit sind bereits in Umsetzung und sollten die nächsten Monate Wirkung zeigen“, so die AMS-OÖ-Chefin. Als langzeitbeschäftigungslos gilt, wer länger als 365 Tage beim AMS vorgemerkt ist.