Worauf Mitarbeiter bei Jobwechsel jetzt Wert legen

Bei Fronius wurden im Sommer gesamt 1000 Mitarbeiter freigesetzt, weil sich die Nachfrage nach Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen stark eingebremst hatte; bei Steyr Automotive will man sich nach großen Personalabbauwellen nun von elf Mitarbeitern mit Behinderung trennen, weshalb das Sozialministeriumservice eingeschaltet wurde; bei Weber Hydraulik müssen in Losenstein 60 Beschäftigte gehen; bei Pierer Mobility wurde nach einer weiteren Trennung von 200 Mitarbeitern zuletzt der Vorstand in der Konzernzentrale umgebaut.