So wird US-Wahlkampf zur Gefahr für die Demokratie

Es ist still in dem Büro, der Schein des Monitors flimmert durch den Raum. Auf dem Bildschirm läuft ein TikTok-Video, es ist eines von 4000, die die Wiener Künstlerin und KI-Expertin Stephanie Meisl seit Februar gesammelt hat. Rund 23 Stunden Material haben sich angesammelt. Mit einem tiefen Atemzug beginnt sie, die Auswirkungen dessen zu beschreiben, was sie „die schleichende, unsichtbare Gefahr“ nennt.