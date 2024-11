NÖ: Blaue Kehrtwende bei den Spitälern

Mit einem Drei-Punkte-Plan will die SPÖ – wie berichtet – die Krankenhauslandschaft in Niederösterreich erhalten. Darin enthalten: Eine Standortgarantie für alle Landeskliniken. Bereits gestern gab es dafür heftige Kritik auch von der FPÖ. Der blaue Gesundheitssprecher Richard Punz sprach von einer „schlagartigen, brachialen und dämlichen Herangehensweise an das wichtige Gesundheitsthema“ durch SPÖ-Landesrat Sven Hergovich.