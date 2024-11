Genuss im Achterltakt: Mit Winzern auf Spurensuche

Start in der Ratschen

Los geht der Event am 9. November um 14 Uhr mit Weinpräsentation und Kulinarik im Restaurant Ratschen in Deutsch Schützen. Für alle, die ihr Weinwissen vertiefen wollen, bietet die Master-Class des Eisenberg DAC um 15 und 16 Uhr eine weiterführende Veranstaltung, die üblicherweise an Fachpublikum gerichtet ist. Ab 18 Uhr steht unter dem Motto „Clubbing Big Bottles“ ein stimmungsvoller Abschluss an.