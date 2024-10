Wasserkraftwerk für stromfressende Cloud-Server

Anexia zählt zu den weltweit renommiertesten Cloud-Anbietern. Das IT-Unternehmen wurde 2006 von Alexander Windbichler in Klagenfurt gegründet, bietet Lösungen für Individualsoftware und App-Entwicklung an. Neben seinem Hauptsitz in Klagenfurt betreibt Anexia heute Standorte unter anderem in Wien, Graz, Karlsruhe und New York City.