Einbrecher führte zu großer Drogenbande

Ein Trio versorgte Spittaler Süchtige mit 7,8 Kilogramm Heroin. Die Drogen stammten aus Wien. Die Männer saßen auf der Anklagebank.
Ungewöhnlich ist die Menge, wegen derer sich die drei Angeklagten zwischen 35 und 45 Jahren und aus Rumänien sowie dem Iran stammend in unterschiedlicher Konstellation Freitag am Klagenfurter Landesgericht verantworten müssen: 7,8 Kilogramm Heroin sind in Kärnten nicht so oft zu finden.
Der Stoff kam von Wien nach Spittal, transportiert von einem Arbeiter, der für die erste von 20 Fuhren ganze 200 Euro Lohn erhielt, der Rest kam quasi in Naturalien in Form von Drogen: „Ich war selbst süchtig, jetzt nicht mehr“, behauptet er.
Auf die Spur der Männer führte übrigens einer ihrer Kunden – der als Einbrecher gefasst wurde. Aufgrund der Geständnisse fallen die Urteile rasch: zwischen 18 Monaten teilbedingt und drei Jahren unbedingte Haft, nicht rechtskräftig.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.