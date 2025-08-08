Eine ganze Ortschaft im Zeichen des Landespatrons

Wenn jeden Sonntagabend die Glocke der Filialkirche Dollich, die dem Heiligen Josef gewidmet ist, läutet, dann kommen Gläubige aus ganz Ferlach zusammen. Während das Glöcklein zum Gottesdienst ruft, ist im Inneren schon Anni Schuster fleißig am Vorbereiten. Denn sie ist seit über 20 Jahren Mesnerin der kleinen Kirche am Rande der Büchsenmacherstadt. „Ich habe diese Aufgabe von meiner Mutter übernommen und finde sie sehr erfüllend“, erzählt die Ferlacherin im „Krone“-Gespräch. Sie kümmert sich auch darum, dass das Gotteshaus in Schuss bleibt.