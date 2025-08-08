Auf den Spuren von österreichischer Pop-Queen

Beide kennen sich von der Unterhaltungsband „Klangfeld“. Doch fernab von Hochzeiten, Events und Co. wollen Marion Krassnig und Mario Zdiarsky sich einem neuen Projekt widmen: Istzustand. So lautet nämlich der Name des Duos, das seit diesem Jänner existiert. „Wir wollen das Ganze ein wenig trennen. Daher haben wir uns entschlossen, die neue Formation zu gründen“, erklärt Mario Zdiarsky. Und für ihre Debütsingle dabei holten sich der Klagenfurter und die Villacherin auch gleich Unterstützung von zwei Größen der Musikszene.