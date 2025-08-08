Vorteilswelt
Neues Kärntner Duo

Auf den Spuren von österreichischer Pop-Queen

Kärnten
08.08.2025 14:04
Das Duo Mario Zdiarsky und Marion Krassnig wollen die Pop-Rock-Szene aufmischen.
Das Duo Mario Zdiarsky und Marion Krassnig wollen die Pop-Rock-Szene aufmischen.(Bild: Mag. Maria Wawrzyniak)

Junges Kärntner Duo will in Zukunft die Deutsch-Pop-Rock-Szene aufmischen. Ihre Debütsingle steht bereits in den Startlöchern. Und dabei knöpfenMario Zdiarsky und Marion Krassnig an die Erfolge von Christina Stürmer an.

Beide kennen sich von der Unterhaltungsband „Klangfeld“. Doch fernab von Hochzeiten, Events und Co. wollen Marion Krassnig und Mario Zdiarsky sich einem neuen Projekt widmen: Istzustand. So lautet nämlich der Name des Duos, das seit diesem Jänner existiert. „Wir wollen das Ganze ein wenig trennen. Daher haben wir uns entschlossen, die neue Formation zu gründen“, erklärt Mario Zdiarsky. Und für ihre Debütsingle dabei holten sich der Klagenfurter und die Villacherin auch gleich Unterstützung von zwei Größen der Musikszene.

Auf den Spuren von Christina Stürmer
Der Text stammt vom deutschen Songwriter Hannes Strasser, der auch schon für Christina Stürmer den Hit „Engel fliegen einsam“ schrieb. Produziert wurde „Schwerelos“ von Alex Kahr. Stilistisch lehnt sich der Song, der am 15. August veröffentlicht wird, durchaus an Christina Stürmer an. Auch in der Stimme von Gitarristin und Sängerin Marion Krassnig schwingt ein wenig der österreichischen Rock und Pop-Queen mit. Textlich ist „Schwerelos“ ein klares Statement: „Die Musik schafft Raum – wie das All, in dem sich der Protagonist verliert. Der Refrain bringt Leichtigkeit und Befreiung.“

Die Debütsingle von Marion und Mario heißt „Schwerelos“.
Die Debütsingle von Marion und Mario heißt „Schwerelos“.(Bild: zVg)

Die erste Single von Istzustand soll aber nur der Anfang sein. Sie wollen mit handgemachter Musik und Melodien sowie tiefgründigen Texten einen frischen Wind in die österreichische Musikszene bringen.

Porträt von Marcel Tratnik
Marcel Tratnik
Kärnten

