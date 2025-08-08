Auf den Spuren von österreichischer Pop-Queen

Junges Kärntner Duo will in Zukunft die Deutsch-Pop-Rock-Szene aufmischen. Ihre Debütsingle steht bereits in den Startlöchern. Und dabei knöpfenMario Zdiarsky und Marion Krassnig an die Erfolge von Christina Stürmer an.
Beide kennen sich von der Unterhaltungsband „Klangfeld“. Doch fernab von Hochzeiten, Events und Co. wollen Marion Krassnig und Mario Zdiarsky sich einem neuen Projekt widmen: Istzustand. So lautet nämlich der Name des Duos, das seit diesem Jänner existiert. „Wir wollen das Ganze ein wenig trennen. Daher haben wir uns entschlossen, die neue Formation zu gründen“, erklärt Mario Zdiarsky. Und für ihre Debütsingle dabei holten sich der Klagenfurter und die Villacherin auch gleich Unterstützung von zwei Größen der Musikszene.
Auf den Spuren von Christina Stürmer
Der Text stammt vom deutschen Songwriter Hannes Strasser, der auch schon für Christina Stürmer den Hit „Engel fliegen einsam“ schrieb. Produziert wurde „Schwerelos“ von Alex Kahr. Stilistisch lehnt sich der Song, der am 15. August veröffentlicht wird, durchaus an Christina Stürmer an. Auch in der Stimme von Gitarristin und Sängerin Marion Krassnig schwingt ein wenig der österreichischen Rock und Pop-Queen mit. Textlich ist „Schwerelos“ ein klares Statement: „Die Musik schafft Raum – wie das All, in dem sich der Protagonist verliert. Der Refrain bringt Leichtigkeit und Befreiung.“
Die erste Single von Istzustand soll aber nur der Anfang sein. Sie wollen mit handgemachter Musik und Melodien sowie tiefgründigen Texten einen frischen Wind in die österreichische Musikszene bringen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.