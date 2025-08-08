Mit Kraft und Automatik zum selbstbestimmten Leben

Zwischen Beeinträchtigung und Selbstständigkeit: Marco Springer bestand trotz Behinderung die Führerscheinprüfung und düst im Leben auf der Überholspur.
Ich hab immer schon probiert, mein Leben so normal wie möglich zu gestalten – da gehört der Führerschein eben dazu“, schmunzelt Marco Springer. Der 25-Jährige steht auch mit Handicap mitten im Leben. Durch einen Sauerstoffmangel bei der Geburt musste er ins künstliche Koma versetzt werden; daraus resultierte eine sogenannte beinbetonte spastische Tetraplegie.
Rollstuhl mit dem Führerschein getauscht
„Meine Muskeln sind quasi immer angespannt. Beim Gehen und Sprechen tu’ ich mir schwer.“ Der junge Mann hat sich dennoch nie von seiner Diagnose einschränken lassen, nach erfolgreichem Schulabschluss ist er nun stolzer Besitzer eines Führerscheines.
„Zuerst wurde ich untersucht, Prüfungsfahrt mit Arzt und Techniker – meine Eignung wurde festgestellt. Als ich den Führerschein bestanden habe, fiel mir ein Stein vom Herzen.“ In Kärnten war der Geschichte-Student sonst auf Öffis angewiesen – bei weiten Strecken ohne Motor benötigt er einen Rollstuhl.
„Es gibt einen Unterschied zwischen barrierefreier Infrastruktur und einer barrierefreien Gesellschaft. Wir hinken in beidem hinterher. In Zeiten von künstlicher Intelligenz sollten diverse Kleinigkeiten keine Hürde mehr sein.“
Vorbildfunktion durch Selbstbewusstsein
Obwohl er das Leben oftmals anders bewältigen muss, verliert der Friesacher nie seinen Schmäh. „Ich weiß: Bewegen tu’ ich mich komisch und verstehen tut mich auch nicht jeder, aber geistig bin ich da, das passt für viele nicht zusammen. Wer sich selbstbewusst präsentiert, wird eher über die Behinderung hinaus wahrgenommen.“ Und genau diese Wahrnehmung macht ihn, über jede Barriere hinaus, zu einem Vorbild.
