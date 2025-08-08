Mit Kraft und Automatik zum selbstbestimmten Leben

Vorbildfunktion durch Selbstbewusstsein

Obwohl er das Leben oftmals anders bewältigen muss, verliert der Friesacher nie seinen Schmäh. „Ich weiß: Bewegen tu’ ich mich komisch und verstehen tut mich auch nicht jeder, aber geistig bin ich da, das passt für viele nicht zusammen. Wer sich selbstbewusst präsentiert, wird eher über die Behinderung hinaus wahrgenommen.“ Und genau diese Wahrnehmung macht ihn, über jede Barriere hinaus, zu einem Vorbild.