„Totalverlust“ von Satellit sorgt für Rätselraten

„Totalverlust“

Intelsat hatte am Montag den „Totalverlust“ von IS-33e gemeldet. Kurz zuvor sprach das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg von einer „Anomalie“, die bei dem Satelliten zum Stromverlust und Serviceausfall für Kunden in Europa, Afrika und Teilen des asiatisch-pazifischen Raums geführt habe.